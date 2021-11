María Pombo felicita a su marido View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo felicita a su marido, Pablo Castellano, con un emotivo vídeo en el que podemos ver su bonita relación y cómo mantienen viva la llama del amor. "Cariño y tiempo, cariño y tiempo y así toda la vida, ¿vale? Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te quiero", ha escrito la creadora de contenido que acumula ya más de dos millones de seguidores en redes sociales. El arquitecto ha querido confesarle todo lo que la quiere y le ha contestado con: "¡¡Cuánto te quiero!!".

Adriana Abenia, como una niña en Ciclassica View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) "Luna quiere trabajar en el circo!!! 🎪🤡Qué nostalgia volver a revivir mi infancia junto a ella en #Circlassica, El sueño de Miliki 😍 Lo cantamos todo y volvimos a casa soñando con payasos de narices rojas 🔴, hasta caer dormida (tuve que ponerle el pijama completamente frita 💤). Por más días como el de ayer!!! ✨", ha escrito la presentadora junto a varias imágenes.

Amaral presenta al nuevo miembro de la familia View this post on Instagram A post shared by Amaral (@amaral.oficial) En el último concierto de la banda de música hubo dos nacimientos en mitad del concierto. Uno de ellos fue el hijo de Tomás Virgos, teclista,que tuvo que salir corriendo del escenario porque su mujer se puso de parto, siendo sustituido inmediatamente por Pablo Fergus. Y también el hijo de una de las integrantes de producción.

Alice Campello presume de marido View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) La empresaria ha compartido unas románticas imágenes junto a su marido, Álvaro Morata, en la que ambos aparecen de lo más enamorados mientras se besan.

El regalo de Iñigo al hijo de Ana Boyer Instagram "Alguien necesita apagar un fuego??? Aquí tenéis a un bombero 🧑‍🚒 súper eficaz! Gracias al Tio Íñigo por el mega disfraz. Photo credit 📸 @anaboyer", ha escrito junto a su foto de su sobrino en el que aparece con un disfraz de bombero que le ha hecho su novio, Iñigo Onieva.

