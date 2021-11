Elliot Page presume de 'ABS'

Elliot Page presume de 'sick pack' View this post on Instagram A post shared by @elliotpage El intérprete de películas como 'Juno', 'Origen' o la serie 'The Umbrella Academy' que anunció su cambio de sexo hace menos de un año ha querido compartir varias imágenes de

Isa Pantoja, cada día más enamorada View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) La hija de Isabel Pantoja ha querido compartir en redes sociales una imagen en el Puerto de Santa María en la que aparece posando con una copa en la mano y gritando su amor a los cuatro vientos por Asraf.

Jessica Goicochea, ¿celebra su cumpleaños sin Aron Piper? View this post on Instagram A post shared by Jessica Goicoechea. (@goicoechea) La influencer ha compartido varias fotografías en redes sociales de su fiesta de cumpleaños y en ninguna de ellas aparece su chico, el actor de 'Élite'.

Domingo de Rastro View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz e influencer Paula Echevarría ha disfrutado este domingo de un agradable día de mercadillo en la capital española en la que ha presumido de look.

Rosa Benito, bendecida por el amor de sus hijos View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora de televisión ha querido compartir cuál es su mayor riqueza y no es otra que el amor de sus hijos, lo que le hace levantarse cada día.

Alba Carrillo presume de buena relación con su ex Instagram La colaboradora de televisión sigue teniendo una buenísima relación con el presentador de Telemadrid, a pesar de que en septiembre decidieron punto y final a su noviazgo cuando sonaban campanas de boda. ¿Habrá una segunda parte de en su historia de amor?

