Pablo Alborán desvela el momento más ridículo que ha vivido View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante se ha sincerado con sus seguidores confesando que ha vivido un momento muy surrealista, y es que parece que decidió defender a su mascota después de ver cómo algunos perros le ladraban "mal". "No entiendo por qué mi perro no les devuelve el ladrido y he decidido ladrarle yo. Lo peor es que me han pillado", ha terminado reconociendo.

Jon Kortajarena y su mensaje más profundo View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) El modelo ha reconocido que a veces al verse no tiene claro quién es. Sin embargo, y es que no deja de cuestionarse a sí mismo para aprender a conocerse bien.

Aitana ya tiene su árbol de Navidad View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha compartido una fotografía para mostrar que ya ha puesto su gran árbol de Navidad, el cual ha decidido decorar con numerosas mariposas.

Ricky Martin presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) El cantante ha compartido una instantánea sin camiseta con la que ha conseguido revolucionar a sus seguidores para anunciar que ya se encuentra en Miami.

Hugo Paz y su bonito mensaje a su chica View this post on Instagram A post shared by ⚡️ ʜᴜɢᴏ ᴘᴀᴢ ⚡️ (@hugopaz4) Hugo Paz ha querido felicitar a Marina dedicándole unas bonitas palabras para celebrar que hace un año que comenzaron su relación.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io