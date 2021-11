Iván González presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by IVÁN GONZÁLEZ (@ivangoonzalez_) El ex tronista ha compartido unas fotografías en las que aparece sin camiseta y con las que ha mostrado que se encuentra completamente en forma.

María Castro y su tierna fotografía de pequeña View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una tierna imagen de ella de cuando era pequeña para celebrar que ha cumplido 40 años. Un día muy especial en el que pasa por diferentes estados de ánimo.

Paris Hilton celebra su primer aniversario de bodas View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) La empresaria ha recuperado algunas fotografías de su enlace para desvelar lo feliz que se siente al poder celebrar que ya ha pasado un mes desde ese gran día.

Laura Matamoros y sus fotografías favoritas con Benji View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha compartido unas bonitas fotografías con Benji, y ha compartido algunas de sus favoritas.

Alexia Rivas presume del "amor de sus amores" View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora ha compartido una bonita fotografía junto a su mascota en la que aparece dándole un gran beso, y es que para ella él es el gran amor de su vida.

