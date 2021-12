Maluma y su sensual posado desnudo View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante ha sorprendido a sus seguidores posando sin nada de ropa y tapado únicamente por un sombrero. Además, ha advertido que cuando llegue a los 100M de seguidores posa sin el sombrero.

Soraya y su original gorro View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha conquistado a sus seguidores posando con un original gorro negro que parece muy calentito e ideal para esta época del año.

Camila Cabello se 'venga' de su mascota View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) La cantante, cansada de que su perro le despierte cuando ella está dormida, ha decidido hacerle lo mismo a él, aunque rápidamente se ha arrepentido y ha terminado pidiéndole perdón.

Verdeliss se compara con un muñeco de nieve View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha compartido una divertida fotografía en la que aparece posando junto a un muñeco de nieve y ha reconocido que seguro que ambos tienen los mismo dolores de espalda.

Sofía Cristo muestra su nuevo tatuaje View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) La Dj ha confesado estar muy feliz tras haber podido ver finalizado un tatuaje muy especial que se ha querido hacer en su cuerpo. En concreto, se trata de una Virgen que quiere llevar siempre con ella.

