Adara se somete a un nuevo retoque estético Instagram Lo primero que ha hecho la ex concursante de 'Secret Story' tras salir de la casa de los secretos ha sido ir a una clínica estética para retocarse la frente y evitar "las primeras arruguitas" así como retocarse las ojeras.

Laura Escanes y los efectos secundarios de la vacuna Instagram La mujer de Risto Mejide ya se ha puesto la segunda vacuna contra el coronavirus y ha sufrido uno de los efectos secundarios que puede producir: la fiebre. Aunque ha reconocido que ya se encuentra mucho mejor.

Kate Hudson: así da la bienvenida a diciembre View this post on Instagram A post shared by Kate Hudson (@katehudson) La actriz ha rescatado una fotografía suya de navidades pasadas para expresar cómo se siente ahora que ya comienza la cuenta atrás para la Navidad de este año.

Dani Rovira ya va por la tercera View this post on Instagram A post shared by Dani Rovira (@danirovira) El humorista ha compartido una publicación con sus seguidores con las que anuncia que ya se ha vacunado por tercera vez junto a su "enfermera favorita".

Jesús Castro y su gran deseo View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) El actor ha reconocido que está deseando que comiencen las vacaciones para poder volver a casa y disfrutar de más tiempo junto a su familia.

