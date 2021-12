María Pedraza y Dulceida coinciden con el mismo vestido

Omar Sánchez y su eterno verano View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El marido de Anabel Pantoja tiene una idílica vida en su tierra natal, las Islas Canarias, desde donde presume de cuerpazo y tiempazo en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Fernando González Molina (@fergmolina) El director de la película 'Tres Metros sobre el Cielo', Fernando González Molina, cuenta lo importante que fue esta cinta para ellos y que cambió para siempre su vida. También agradece en su post la implicación de Mario Casas en este momento tan importante de su carrera.

Miguel Ángel Silvestre presume de sus "princesas" View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) El actor es uno de los solteros de oro de nuestro país y aunque suele acudir solo a los actos sociales, esta vez ha decidido ir junto a su hermana y su madre. Con ellas presume de lo más orgullo en sus redes sociales.

La romántica declaración de Escassi View this post on Instagram A post shared by Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial) Después de que saltase a la luz su romance, la pareja formada por la modelo María José Suárez y el jinete Álvaro Muñoz Escassi no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos. Ahora ha sido el jinete el que ha declarado su amor a la modelo con la que confiesa que sin ella no puede vivir.

