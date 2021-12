Gisele Bündchen salva a una tortuga atrapada en redes de pesca

La gran lección de Gisele Bündchen View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) La modelo brasileña se encontraba paseando por la playa con su perrito cuando entre unas redes de pesca se encontró a una tortuga atrapada entre ellas. La pobre estaba agotada de tanto luchar para liberarse, ella no se lo pensó dos veces y la salvo, devolviéndola a su hábitat. Gisele llama a reflexionar sobre lo que estamos haciendo por el planeta y nuestra manera de ayudar a cambiar las cosas.

Juana Acosta cumple un sueño View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) La actriz colombiana cumple un sueño y homenajea a su padre subiéndose a un escenario para volver a bailar, algo que no hacía hace 30 años. A diferencia de su hermana Valentina, bailarina profesional, ella se ha enfocado más a la interpretación.

Elsa Pataky continúa su periplo por Europa View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Después de haber aterrizado en Sevilla, Elsa Pataky no ha parado de viajar, Praga, Madrid, Venecia...y ahora Roma. La actriz está aprovechando al máximo su estancia en Europa.

Cayaman luce abs View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El actor de telenovelas turcas nos vuelve a dejar sin palabras con sus sugerentes posados en redes sociales en los que presume de pectorales y abdominales.

Lara y Hugo viajan a Disney View this post on Instagram A post shared by Lara T. 🐼 (@laratronti) La pareja más bonita de 'La isla de las tentaciones' y una de las pocas que continúan hoy en día su sólida relación han viajado a uno de los parques temáticos más mágicos: Disneyland Paris, desde donde han compartido las imágenes más entrañables.

Ana Rosa Quintana reaparece radiante View this post on Instagram A post shared by @anarosaquintana Después de varias semanas de ausencia recuperándose del cáncer de mama con el que vuelve a luchar, la Reina de las mañana ha vuelto a la vida pública con esta imagen en la que agradece el último premio a su trayectoria profesional.

