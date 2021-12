Primera imagen juntos Instagram El actor uruguayo Nico Furtado ha compartido la primera imagen junto a la actriz española Ester Expósito. Con una instantánea en blanco y negro en la que están a punto de protagonizar un beso de película, la pareja deja claro que ya no esconde su amor.

A punto de dar a luz a sus segundo hijo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros cuenta los días para conocer a su segundo hijo. Un bebé muy deseado por Laura Matamoros y su marido, Benji Aparicio, que retomaron su relación cuando se enteraron del positivo de la ganadora de GH VIP 4.

Aitana, emocionada con el éxito de su última canción con Nicki Nicole View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante, que anoche dio un concierto en el Palau Sant Jordi, se ha mostrado emocionado con la acogida de 'Formentera' el último tema que ha sacado junto a otra de las cantantes del momento, la argentina Nicki Nicole.

Paulina Rubio da el pistoletazo de salida a la Navidad View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) La cantante mexicana convertida en una auténtica estrella de Navidad posa junto a su impresionante árbol vestida como un adorno más del abeto navideño.

Anita desconecta de los problemas familiares en Cantabria View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Mientras sus padres debaten en la televisión sobre el distanciamiento entre ella y Kiko Matamoros, la joven influencer desconecta de las polémicas en Cantabria junto su pareja y amigos.

