La escapada rural de Alba Carrillo

Alba Carrillo y su finde rural View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de televisión está disfrutando de un fin de semana de desconexión en la casa del pueblo. Allí ha hecho grandes amigos, como este burro con el que posa. Pero también ha tenido tiempo para redecorar su casa.

Vicky Martín Berrocal viaja a Arabia Saudí View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La diseñadora ha viajado hasta el país árabe para asistir al mundial de Fórmula 1 invitada por Lapo Elkann. No han faltado lujos y grandes comodidades.

Cambio de look View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero ha compartido una imagen en el que parece que ha decidido dar un poco de luz a su color de pelo con unas mechas muy sútiles en color rubio.

Faceta como empresaria View this post on Instagram A post shared by Manuela Sanchez (@manuela.snzm) La guapísima hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, no solo destaca por su belleza, también por sus ganas de independizarse económicamente. La joven, junto a una buena amiga, ha montado su propia marca de bikinis. Ella ejerce imagen de su empresa.

Laura Escanes disfruta de la nieve en diciembre View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La creadora de contenido y Risto Mejide han viajado hasta la impresionante casa que comparten en la Cerdanya para disfrutar de un puente de lo más rural. La pareja ha aprovechado también para hacer la mudanza de su piso de Barcelona, que dejarán en breve después de haberse trasladado a principios de año a Madrid.

