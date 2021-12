Maxi Iglesias declara su amor Stephanie Cayo View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) "El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad.. Si "quien tiene un amigo tiene un tesoro" entonces... cuando es mucho más que una amiga... qué hay más que un tesoro?", ha escrito el actor español junto a varias instantáneas con la actriz mexicana.

Las Pijitanas se reúnen View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Alba Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar se han reencontrado en una divertida fiesta en Madrid en la que no han faltado las risas, los bailes y los gestos de cariño.

Anna Padilla cambia de look View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha compartido un vídeo en el que enseña su nuevo color de pelo. La joven ha pasado de unas discretas mechas rubias y a un corte long bob a una melena totalmente rubia con un corte que se acerca al pixie.

Natalia celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La triunfita reflexiona sobre lo rápido que ha pasado el último año que no sabe cómo ha podido cumplir 39 años. Reflexiona sobre todo lo que ha vivido y espera que sus últimos treinta sean inolvidables.

La otra mitad de Madonna View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) La reina del pop ha compartido una imagen de lo más impactante en la que posa con su hija Lola y en las que las dos presumen de cuerpazo y pelazo.

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo está disfrutando de un viaje de lo más romántico con su chico a uno de los destinos europeos más deseados, la capital francesa. Noelia atraviesa un gran momento personal junto a su novio del que presume así de enamorada en redes sociales.

Kiko Rivera lanza su nuevo tema View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj ha anunciado que para Navidad tendrá una nueva canción con la que seguro que triunfa. Será en Nochebuena cuando salga su nuevo single.

Esperadísimo reencuentro View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) Amaia Salamanca, María Castro, Thai Blume y Xenia Tostado han tenido una agradable velada 15 años después de la emisión de la serie que las catapultó a la fama. "Sin ellas no hay paraíso!!!Es juntarme con vosotras y sentir como si no pasase el tiempo, pero sí la madurez de los años! Por favor… no deshagáis el grupo de whastapp!Por favor quedemos más…!Por favor, sigamos siendo las chicas del barrio, al menos en espíritu, por siempre!!!Cuánto por recordar… cuánto por reír… cuánto por llorar…. Cuánto!!!Qué bonito volver! Qué bonito!Os quiero!!!La Jessi estaría tan orgullosa de vosotras… aunque igual le costase reconocerlo!!!!#sintetasnohayparaiso".

La reacción de las amigas de Laura Escanes cuando se enteraron que estaba con Risto View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La creadora de contenido ha compartido un divertido vídeo en el que muestra cómo reaccionaron sus amigas cuando se enteraron de que se había liado con Risto y pensaban que tenían "la vida solucionada".

Georgina Rodríguez viaja al Polo Norte View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La modelo española viaja en avión privado con toda su familia para conocer a Papá Noel. Embarazada de gemelas, la joven viaja con toda su tropa a un viaje de 'ensueño' como ella misma califica.

Laura Matamoros aprovecha sus últimos días de embarazada View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha compartido una serie de fotografías presumiendo de tripita de embarazada, y es que ya mismo no podrá hacerse este tipo de instantáneas.

Marta López Álamo y su tejido favorito View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha confesado que la tela por la que siempre apuesta en Navidad es el terciopelo, y es que lo encuentra ideal para estas fechas tan señaladas.

Amor Romeira recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La colaboradora ha reconocido que la Iglesia es un lugar en el que siempre consigue encontrar la paz, y ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, confesándole que se acuerda de ella cada día.

Georgina Rodríguez y su gran decoración de Navidad Instagram La novia de Cristiano Ronaldo ha compartido una instantánea en la que ha mostrado la gran decoración navideña que han decidido poner en su casa para dar la bienvenida a estas fechas tan señaladas.

Anna Ferrer, ¿por qué quiso independizarse? Instagram "Por un lado, tenía ganas de venirme al centro, ya que por trabajo venía casi cada día y perdía mucho tiempo en el trayecto. Y por otro lado, tenía ganas de vivir sola, tener mi espacio, cocinar, decorar mi casita… Y obvio también poder irme con Iván y estar juntos y tranquilos aquí", ha explicado la joven a sus seguidores reconociendo que está muy feliz con esta nueva vida.

La fuerza de voluntad de Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentador andaluza está a tope con la idea de ponerse en forma, por eso no descansa ni un día festivo, pues no hay excusas para hacer ejercicio y aunque a veces le cueste luego sabe que se siente mucho mejor.

Elena Tablada celebra 3 años de matrimonio View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada) La ex de David Bisbal ha celebrado con su marido Javier Ungria 3 años de feliz matrimonio compartiendo imágenes de los momentos más entrañables de su enlace.

La bella durmiente View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Makoke ha compartido a través de las redes sociales una imagen de lo más sensual en la que aparece durmiendo con un body de transparencias en su cama de sábanas blancas.

Carlota Corredera su sueño View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora de 'Sálvame' ha viajado hasta Laponia en el puente de Diciembre para cumplir uno de sus grandes sueño conocer a Santa Claus junto a su marido y su hija. Eso sí, no han pasado calor, han tenido que llevar 200 capas de ropa y en un lago helado con una sensación térmica de -28 grados.

La escapada de cuento de Carla Barber View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora de medicina estética, conocida también por su relación con Diego Matamoros con el que lo dejó hace unos meses, disfruta de una escapada romántica con su nueva pareja a un ‘chateaux’ de lujo en Palacio de Versalles.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) El viaje familiar de Paula Echevarría Paula Echevarría y Miguel Torres han aprovechado el puente de la Inmaculada para escaparse a su adorada Marbella, ciudad que fue escenario del origen de la relación. Durante estos días han disfrutado del sol y el buen tiempo en compañía del pequeño de la casa, su hijo de ocho meses Miki, y la hija que la actriz tuvo con David Bustamante, Daniella. Antes de volver a la capital, Paula y sus acompañantes han hecho parada en Mijas (Málaga), lugar del que se ha quedado prendada la ‘influencer’.

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Las vistas de la nueva casa de Laura Matamoros Recientemente, Laura Matamoros se ha mudado junto a su familia a un impresionante chalé ubicado en el madrileño barrio de Aravaca. Desde entonces, su nuevo hogar se ha convertido en el escenario de muchas de las fotografías que comparte en las redes sociales, pudiendo ver en su última actualización las bonitas vistas que tiene de la Casa de Campo. “No os imagináis lo que me gusta estar en chándal y en casa”, confiesa la influencer, que está a punto de dar a luz a su segundo hijo.

View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) Marina García se pone tierna con Jesús Aprovechando el 27 cumpleaños de su chico, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dedicarle unas preciosas palabras a Jesús Sánchez Seda. “Gracias por levantarme cuando estaba en el suelo, por hacerme la mujer más feliz de mundo y por no haberte ido nunca”, indica la joven sobre un precioso vídeo protagonizado por Jesús.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri Fuertes manda un tierno mensaje a su madre A través de sus redes sociales, la madre del concursante de ‘GH’, la periodista Rosa Puch, ha anunciado que padece cáncer de endometrio. Una noticia de la que su hijo se ha hecho eco a través de sus redes sociales, recibiendo el cariño de su nutrida legión de seguidores. Entre los mensajes de aliento, destaca el de Adara Molinero, quien ha comentado el mensaje de su ex con los emojis de una princesa y un corazón.

Cambio de look View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero ha compartido una imagen en el que parece que ha decidido dar un poco de luz a su color de pelo con unas mechas muy sútiles en color rubio.

Vicky Martín Berrocal viaja a Arabia Saudí View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La diseñadora ha viajado hasta el país árabe para asistir al mundial de Fórmula 1 invitada por Lapo Elkann. No han faltado lujos y grandes comodidades.

Faceta como empresaria View this post on Instagram A post shared by Manuela Sanchez (@manuela.snzm) La guapísima hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, no solo destaca por su belleza, también por sus ganas de independizarse económicamente. La joven, junto a una buena amiga, ha montado su propia marca de bikinis. Ella ejerce imagen de su empresa.

Alba Carrillo y su finde rural View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de televisión está disfrutando de un fin de semana de desconexión en la casa del pueblo. Allí ha hecho grandes amigos, como este burro con el que posa.

Laura Escanes disfruta de la nieve en diciembre View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La creadora de contenido y Risto Mejide han viajado hasta la impresionante casa que comparten en la Cerdanya para disfrutar de un puente de lo más rural. La pareja ha aprovechado también para hacer la mudanza de su piso de Barcelona, que dejarán en breve después de haberse trasladado a principios de año a Madrid.

