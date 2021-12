View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri Fuertes manda un tierno mensaje a su madre A través de sus redes sociales, la madre del concursante de ‘GH’, la periodista Rosa Puch, ha anunciado que padece cáncer de endometrio. Una noticia de la que su hijo se ha hecho eco a través de sus redes sociales, recibiendo el cariño de su nutrida legión de seguidores. Entre los mensajes de aliento, destaca el de Adara Molinero, quien ha comentado el mensaje de su ex con los emojis de una princesa y un corazón.

View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) Marina García se pone tierna con Jesús Aprovechando el 27 cumpleaños de su chico, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dedicarle unas preciosas palabras a Jesús Sánchez Seda. “Gracias por levantarme cuando estaba en el suelo, por hacerme la mujer más feliz de mundo y por no haberte ido nunca”, indica la joven sobre un precioso vídeo protagonizado por Jesús.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Carlota Rivera ya tiene lista su canción El hijo de Isabel Pantoja cuenta los días para el lanzamiento de un proyecto que le hace especial ilusión: la canción que ha compuesto e interpretado en honor a su hija Carlota, de tres años. “Este corazón que es tan asustadizo, que lo ven valiente pero es impreciso, hay una persona que lo puede salvar. Ella no lo sabe…”, es la letra del fragmento que el cantante ha colgado de la canción junto a un vídeo con imágenes de su hija pequeña.

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Las vistas de la nueva casa de Laura Matamoros Recientemente, Laura Matamoros se ha mudado junto a su familia a un impresionante chalé ubicado en el madrileño barrio de Aravaca. Desde entonces, su nuevo hogar se ha convertido en el escenario de muchas de las fotografías que comparte en las redes sociales, pudiendo ver en su última actualización las bonitas vistas que tiene de la Casa de Campo. “No os imagináis lo que me gusta estar en chándal y en casa”, confiesa la influencer, que está a punto de dar a luz a su segundo hijo.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) El viaje familiar de Paula Echevarría Paula Echevarría y Miguel Torres han aprovechado el puente de la Inmaculada para escaparse a su adorada Marbella, ciudad que fue escenario del origen de la relación. Durante estos días han disfrutado del sol y el buen tiempo en compañía del pequeño de la casa, su hijo de ocho meses Miki, y la hija que la actriz tuvo con David Bustamante, Daniella. Antes de volver a la capital, Paula y sus acompañantes han hecho parada en Mijas (Málaga), lugar del que se ha quedado prendada la ‘influencer’.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io