La lujosa escapada de Carla Barber

La escapada de cuento de Carla Barber View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora de medicina estética, conocida también por su relación con Diego Matamoros con el que lo dejó hace unos meses, disfruta de una escapada romántica con su nueva pareja a un ‘chateaux’ de lujo en Palacio de Versalles.

Carlota Corredera su sueño View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora de 'Sálvame' ha viajado hasta Laponia en el puente de Diciembre para cumplir uno de sus grandes sueño conocer a Santa Claus junto a su marido y su hija. Eso sí, no han pasado calor, han tenido que llevar 200 capas de ropa y en un lago helado con una sensación térmica de -28 grados.

La fuerza de voluntad de Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentador andaluza está a tope con la idea de ponerse en forma, por eso no descansa ni un día festivo, pues no hay excusas para hacer ejercicio y aunque a veces le cueste luego sabe que se siente mucho mejor.

La bella durmiente View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Makoke ha compartido a través de las redes sociales una imagen de lo más sensual en la que aparece durmiendo con un body de transparencias en su cama de sábanas blancas.

Elena Tablada celebra 3 años de matrimonio View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada) La ex de David Bisbal ha celebrado con su marido Javier Ungria 3 años de feliz matrimonio compartiendo imágenes de los momentos más entrañables de su enlace.

