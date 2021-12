Anna Ferrer, ¿por qué quiso independizarse? Instagram "Por un lado, tenía ganas de venirme al centro, ya que por trabajo venía casi cada día y perdía mucho tiempo en el trayecto. Y por otro lado, tenía ganas de vivir sola, tener mi espacio, cocinar, decorar mi casita… Y obvio también poder irme con Iván y estar juntos y tranquilos aquí", ha explicado la joven a sus seguidores reconociendo que está muy feliz con esta nueva vida.

Georgina Rodríguez y su gran decoración de Navidad Instagram La novia de Cristiano Ronaldo ha compartido una instantánea en la que ha mostrado la gran decoración navideña que han decidido poner en su casa para dar la bienvenida a estas fechas tan señaladas.

Amor Romeira recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La colaboradora ha reconocido que la Iglesia es un lugar en el que siempre consigue encontrar la paz, y ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, confesándole que se acuerda de ella cada día.

Marta López Álamo y su tejido favorito View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha confesado que la tela por la que siempre apuesta en Navidad es el terciopelo, y es que lo encuentra ideal para estas fechas tan señaladas.

Laura Matamoros aprovecha sus últimos días de embarazada View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha compartido una serie de fotografías presumiendo de tripita de embarazada, y es que ya mismo no podrá hacerse este tipo de instantáneas.

