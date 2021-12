Anita Matamoros no se pierde el cumpleaños sorpresa de Alba Díaz

Anita Matamoros no se pierde el cumpleaños de su hija Alba View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros y Makoke no se ha perdido el cumpleaños de su gran amiga de la infancia Alba Díaz, hija de 'El Codobés' y Vicky Martín Berrocal. La diseñadora organizó una fiesta sorpresa a su hija con todos sus amigos a la que tampoco faltó su abuela materna.

Amor Romeira felicita a Lydia por su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) "¡Eres una tía 10! Siempre has estado en lo bueno y en lo malo, y como periodista siempre me has tratado con respeto y cariño. Te admiro y te quiero. Son ya 14 años los que nos conocemos. Y cuando lo de mi mamá fuiste la primera en llamar...Felicidades y que cumplas muchos más y con mucha mucha salud, que belleza te sobra. 🎉❤🇮🇨👭🏽", ha escrito la colaboradora de televisión a su gran amiga.

Candela Peña se siente empoderada View this post on Instagram A post shared by Candela Peña (@candela_penya) La actriz Candela Peña se convirtió en la mujer mejor vestida y en la más elegante de la gala de ayer de los Premios Forqué. Con un impresionante vestido rojo, del que ya se ha convertido en su diseñador de cabecera Jorge Redondo, Candela brilló como nunca.

Alexia de Holanda regresa a casa por Navidad View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) La hija mediana de los Reyes de Holanda ha regresado de Gales, del prestigioso internado donde comparte residencia y pupitre con la futura heredera al trono de España. "Se acercan las vacaciones: es hora de volver a casa juntos", han escrito el rey Guillermo y la reina Máxima junto a sus tres hijas, dispuestos a disfrutar de un plan de lo más navideño en familia y al aire libre.

Carlota Corredera por el mundo View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora de 'Sálvame' parece estar dispuesta a viajar por el mundo entero o eso es lo que parece en sus redes sociales. Con una imagen de lo más enigmática en la que no se sabe muy bien en qué parte del mundo está, Carlota pide a sus seguidores que lo averigüen.

