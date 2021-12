Laura Matamoros da la última hora de su embarazo Instagram La hija de Kiko Matamoros está a punto de dar a luz. Ahora, ha realizado una visita rutinaria al médico donde ha confirmado que todo está "muy estable".

Victoria y David Beckham celebran el Christmas Jumper Day View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La pareja ha compartido los originales jerseys que han decidido ponerse para celebrar este día tan especial donde todos tienen que ir con esta prenda con temática navideña.

Aurah Ruiz, inmune al frío View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La 'influencer' ha compartido una imagen que ha sorprendido a todos sus seguidores. "Diciembre en bikini", ha escrito junto a una fotografía en la que demostraba que el frío no le afecta.

Amor Romeira y su bonita felicitación a Alma Cortés View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La colaboradora ha recordado que le conoció cuando ella tenía 14 o 15 años y desde entonces sintieron un 'feeling' que ha hecho que su amistad siga conservándose a lo largo de los años.

Tamara Gorro ya ha pedido su deseo a Papá Noel View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La 'influencer' ha compartido una divertida fotografía junto a Papá Noel para confesar que ella ya ha pedido su deseo, ¿qué habrá sido?

