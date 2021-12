Jesús Vázquez a través de los años View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador del nuevo 'First Dates' ha compartido unas imágenes de lo más divertidas en los que recrea su cara a través de los años.

Helen Lindes se transforma en Kylie Minogue View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La modelo se ha convertido en una de las invitadas sorpresa del especial de 'Tu cara me suena' en el que ha invitado a la artista australiana ex de Andrés Velencoso. La mujer de Rudy Fernández se ha mostrado muy agradecida con el programa por esta gran oportunidad. ¿La veremos en el concurso en la próxima edición?

El mensaje de amor de Fabio a Violeta View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer ha querido compartir una tierna imagen con su chico, Fabio, al que conoció durante su participación en 'Supervivientes'. Lo suyo fue un auténtico flechazo y hoy siguen con una relación fuerte y auténtica.

Laura Escanes se despide de su casa de Barcelona Instagram La escritora y su marido Risto Mejide se han despedido del piso al que con tanta ilusión se mudaron en 2018 y que ahora dicen adiós después de haber asentado su vida en Madrid. Sin embargo, seguirán teniendo allí sus raíces con un piso más pequeño y con su casa de la montaña.

Rachel Valdes y su romántica dedicatoria a Alejandro Sanz View this post on Instagram A post shared by Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio) La artista cubana ha seleccionado una romántica instantánea junto a su pareja para felicitarle por su cumpleaños. Rachel Valdés ha dedicado una tiernas palabras a su chico, al que le desea lo mejor y lo más bello del mundo: "Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor. Feliz Cumpleaños vida mía".

Confirman su amor View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El extriunfito y su novia, la influencer Andrea Dalmau, ya no están dispuestos a esconder su relación, por eso han querido posar juntos en redes sociales. Cepeda ha compartido la imagen con la que confirma su relación con esta joven catalana de 19 años que ha conquistado su corazón.

María Pombo presume de tipazo en redes sociales View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La influencer, que se encuentra disfrutando de un romántico viaje con su marido Pablo en Dubái, ha compartido unas instantáneas en la que se le puede ver luciendo tipazo en una espectacular piscina en una azotea de la ciudad de los rascacielos.

Khloe Kardashian cambia de look View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) La hermana de Kim Kardashian ha compartido una imagen de su nuevo look en lo que presume de una melena con mucho más volumen y rizada.

Anne Igartiburu, feliz de celebrar los 20 años en la música de Bisbal View this post on Instagram A post shared by Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) La presentadora vasca ha celebrado junto al cantante almeriense los 20 años del artista. Juntos han recordado los mejores momentos de una carrera forjada con talento y esfuerzo.

Ester Expósito se escapa View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) La actriz parece estar viviendo unas nuevas vacaciones de invierno en un lugar paradisíaco y parece que fuera de nuestro país. Con unas instantáneas en la que presume de buen tiempo y maravillosos atardeceres, Ester Expósito disfruta de su merecido descanso.

Tamara Gorro cumple su sueño View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La creadora de contenido, que no se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos debido a sus problemas psicológicos, tiene motivos de peso para celebrar. Tamara ha estrenado una caravana, un sueño por el que llevaba luchando muchos años y que les hace especial ilusión a sus dos hijos. Ahora la familia tiene por delante muchos kilómetros para hacer con esta espectacular furgoneta con la que podrán cumplir sus sueños juntos: vivir momentos únicos y diferentes en familia.

Gisela 'recarga pilas' con Chenoa View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha compartido una instantánea junto a Chenoa, dejando claro que no hay nada mejor que compartir momentos así junto a amigas.

Dani García y su tierna felicitación View this post on Instagram A post shared by Dani García (@danigarcia_primo) El joven ha querido felicitar a su chica con unas bonitas palabras con las que le ha recordado lo feliz que es junto a ella y lo mucho que ha llegado a quererle en este tiempo.

Yurena desvela su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Yurena (@yurena.official) Yurena ha confesado que está muy feliz de haber podio participar en la película "Una Navidad con Samantha Hudson", que se estrenará dentro de muy pocos días en 'Atresplayer'.

Steisy muestra su primera fotografía tras su operación View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha compartido con sus seguidores sus primeras instantáneas después de haberse sometido a una liposucción en la que aparece con su nueva figura.

Julia Janeiro y su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín de Ubrique ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea en la que aparece con su nuevo cambio de 'look'. La joven ha dicho adiós a su melena negra para optar por un tono más rubio.

Britney Spears juega al despiste con sus seguidores View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha anunciado que hay un nuevo miembro en su familia, aunque todavía no ha querido dar detalles sobre quién se trata.

Óscar Casas y su increíble viaje a Nueva York View this post on Instagram A post shared by Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) El hermano de Mario Casas ha compartido unas increíbles imágenes en las que muestra lo bien que se lo está pasando en 'Nueva York'.

Beatriz Luengo celebra la vuelta de 'Upa Dance' View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La cantante ha compartido la feliz noticia de que la mítica serie volverá de nuevo a la televisión, aunque todavía se desconocen los detalles de cómo y cuándo será.

Aitana se queda 'sopa' con su mascota View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha publicado una tierna imagen en la que aparece completamente dormida junto a su mascota, 'Sopa', a la que está muy unida.

Rafa Mora muestra cómo era con 17 años View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) El colaborador a mostrado una imagen de cuando tenía 17 años. Una instantánea con la que podemos comprobar que ya en ese momento presumía de abdominales y que ha dejado muy sorprendidos a todos su seguidores.

Bea Retamal y su chico dan la bienvenida a la Navidad View this post on Instagram A post shared by Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) La pareja ha compartido un romántico vídeo en el que muestran que ya han dado por inauguradas las primeras navidades que vivirán juntos.

Kim Kardashian aprueba el examen de Derecho View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La empresaria ha compartido un mensaje en el que confiesa que se siente muy orgullosa después de haber conseguido aprobar el examen de primer año de Derecho, un camino que no ha sido nada fácil para ella.

David Beckham disfruta de un increíble plan con sus hijos View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El futbolista ha compartido un divertido vídeo en el que aparece disfrutando junto a sus hijos de un increíble plan en Londres.

Adara Molinero, ¿cómo está su relación con Rodri? Instagram La ex concursante de 'Secret Story' ha confesado que ahora están "más enamorados que nunca", y es que parece que ambos han conseguido encontrar el equilibrio en su relación después de numerosas idas y venidas.

Antonia San Juan desvela su experiencia con el psicoanalista View this post on Instagram A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) La actriz ha confesado que en 1995 comenzó a ir a un psicoanalista y ha reconocido que, aunque no siempre contó con el apoyo de las personas que le rodeaban, para ella siempre ha sido la mejor inversión que ha podido hacer.

Tamara Gorro ya ha pedido su deseo a Papá Noel View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La 'influencer' ha compartido una divertida fotografía junto a Papá Noel para confesar que ella ya ha pedido su deseo, ¿qué habrá sido?

Amor Romeira y su bonita felicitación a Alma Cortés View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La colaboradora ha recordado que le conoció cuando ella tenía 14 o 15 años y desde entonces sintieron un 'feeling' que ha hecho que su amistad siga conservándose a lo largo de los años.

Aurah Ruiz, inmune al frío View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La 'influencer' ha compartido una imagen que ha sorprendido a todos sus seguidores. "Diciembre en bikini", ha escrito junto a una fotografía en la que demostraba que el frío no le afecta.

Victoria y David Beckham celebran el Christmas Jumper Day View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La pareja ha compartido los originales jerseys que han decidido ponerse para celebrar este día tan especial donde todos tienen que ir con esta prenda con temática navideña.

Laura Matamoros da la última hora de su embarazo Instagram La hija de Kiko Matamoros está a punto de dar a luz. Ahora, ha realizado una visita rutinaria al médico donde ha confirmado que todo está "muy estable".

