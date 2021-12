Antonia San Juan desvela su experiencia con el psicoanalista View this post on Instagram A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) La actriz ha confesado que en 1995 comenzó a ir a un psicoanalista y ha reconocido que, aunque no siempre contó con el apoyo de las personas que le rodeaban, para ella siempre ha sido la mejor inversión que ha podido hacer.

Adara Molinero, ¿cómo está su relación con Rodri? Instagram La ex concursante de 'Secret Story' ha confesado que ahora están "más enamorados que nunca", y es que parece que ambos han conseguido encontrar el equilibrio en su relación después de numerosas idas y venidas.

David Beckham disfruta de un increíble plan con sus hijos View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El futbolista ha compartido un divertido vídeo en el que aparece disfrutando junto a sus hijos de un increíble plan en Londres.

Kim Kardashian aprueba el examen de Derecho View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La empresaria ha compartido un mensaje en el que confiesa que se siente muy orgullosa después de haber conseguido aprobar el examen de primer año de Derecho, un camino que no ha sido nada fácil para ella.

Bea Retamal y su chico dan la bienvenida a la Navidad View this post on Instagram A post shared by Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) La pareja ha compartido un romántico vídeo en el que muestran que ya han dado por inauguradas las primeras navidades que vivirán juntos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io