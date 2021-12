Rafa Mora muestra cómo era con 17 años View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) El colaborador a mostrado una imagen de cuando tenía 17 años. Una instantánea con la que podemos comprobar que ya en ese momento presumía de abdominales y que ha dejado muy sorprendidos a todos su seguidores.

Aitana se queda 'sopa' con su mascota View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha publicado una tierna imagen en la que aparece completamente dormida junto a su mascota, 'Sopa', a la que está muy unida.

Beatriz Luengo celebra la vuelta de 'Upa Dance' View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La cantante ha compartido la feliz noticia de que la mítica serie volverá de nuevo a la televisión, aunque todavía se desconocen los detalles de cómo y cuándo será.

Óscar Casas y su increíble viaje a Nueva York View this post on Instagram A post shared by Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) El hermano de Mario Casas ha compartido unas increíbles imágenes en las que muestra lo bien que se lo está pasando en 'Nueva York'.

Britney Spears juega al despiste con sus seguidores View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha anunciado que hay un nuevo miembro en su familia, aunque todavía no ha querido dar detalles sobre quién se trata.

