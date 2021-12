Julia Janeiro y su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín de Ubrique ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea en la que aparece con su nuevo cambio de 'look'. La joven ha dicho adiós a su melena negra para optar por un tono más rubio.

Steisy muestra su primera fotografía tras su operación View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha compartido con sus seguidores sus primeras instantáneas después de haberse sometido a una liposucción en la que aparece con su nueva figura.

Yurena desvela su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Yurena (@yurena.official) Yurena ha confesado que está muy feliz de haber podio participar en la película "Una Navidad con Samantha Hudson", que se estrenará dentro de muy pocos días en 'Atresplayer'.

Dani García y su tierna felicitación View this post on Instagram A post shared by Dani García (@danigarcia_primo) El joven ha querido felicitar a su chica con unas bonitas palabras con las que le ha recordado lo feliz que es junto a ella y lo mucho que ha llegado a quererle en este tiempo.

Gisela 'recarga pilas' con Chenoa View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha compartido una instantánea junto a Chenoa, dejando claro que no hay nada mejor que compartir momentos así junto a amigas.

