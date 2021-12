Confirman su amor View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El extriunfito y su novia, la influencer Andrea Dalmau, ya no están dispuestos a esconder su relación, por eso han querido posar juntos en redes sociales. Cepeda ha compartido la imagen con la que confirma su relación con esta joven catalana de 19 años que ha conquistado su corazón.

María Pombo presume de tipazo en redes sociales View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La influencer, que se encuentra disfrutando de un romántico viaje con su marido Pablo en Dubái, ha compartido unas instantáneas en la que se le puede ver luciendo tipazo en una espectacular piscina en una azotea de la ciudad de los rascacielos.

Ester Expósito se escapa View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) La actriz parece estar viviendo unas nuevas vacaciones de invierno en un lugar paradisíaco y parece que fuera de nuestro país. Con unas instantáneas en la que presume de buen tiempo y maravillosos atardeceres, Ester Expósito disfruta de su merecido descanso.

Khloe Kardashian cambia de look View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) La hermana de Kim Kardashian ha compartido una imagen de su nuevo look en lo que presume de una melena con mucho más volumen y rizada.

Anne Igartiburu, feliz de celebrar los 20 años en la música de Bisbal View this post on Instagram A post shared by Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) La presentadora vasca ha celebrado junto al cantante almeriense los 20 años del artista. Juntos han recordado los mejores momentos de una carrera forjada con talento y esfuerzo.

Tamara Gorro cumple su sueño View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La creadora de contenido, que no se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos debido a sus problemas psicológicos, tiene motivos de peso para celebrar. Tamara ha estrenado una caravana, un sueño por el que llevaba luchando muchos años y que les hace especial ilusión a sus dos hijos. Ahora la familia tiene por delante muchos kilómetros para hacer con esta espectacular furgoneta con la que podrán cumplir sus sueños juntos: vivir momentos únicos y diferentes en familia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io