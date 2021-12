Laura Escanes y Risto Mejide dejan su piso de Barcelona

Laura Escanes se despide de su casa de Barcelona Instagram La escritora y su marido Risto Mejide se han despedido del piso al que con tanta ilusión se mudaron en 2018 y que ahora dicen adiós después de haber asentado su vida en Madrid. Sin embargo, seguirán teniendo allí sus raíces con un piso más pequeño y con su casa de la montaña.

Rachel Valdes y su romántica dedicatoria a Alejandro Sanz View this post on Instagram A post shared by Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio) La artista cubana ha seleccionado una romántica instantánea junto a su pareja para felicitarle por su cumpleaños. Rachel Valdés ha dedicado una tiernas palabras a su chico, al que le desea lo mejor y lo más bello del mundo: "Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor. Feliz Cumpleaños vida mía".

Helen Lindes se transforma en Kylie Minogue View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La modelo se ha convertido en una de las invitadas sorpresa del especial de 'Tu cara me suena' en el que ha invitado a la artista australiana ex de Andrés Velencoso. La mujer de Rudy Fernández se ha mostrado muy agradecida con el programa por esta gran oportunidad. ¿La veremos en el concurso en la próxima edición?

Jesús Vázquez a través de los años View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador del nuevo 'First Dates' ha compartido unas imágenes de lo más divertidas en los que recrea su cara a través de los años.

El mensaje de amor de Fabio a Violeta View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer ha querido compartir una tierna imagen con su chico, Fabio, al que conoció durante su participación en 'Supervivientes'. Lo suyo fue un auténtico flechazo y hoy siguen con una relación fuerte y auténtica.

