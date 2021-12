El viaje de ensueño de Marina y Jesús a Disneyland Orlando

Marina y su viaje soñado a Universal Studios View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) La concursante de 'La isla de las tentaciones' y su chico, Jesús Cepeda, han compartido muchas imágenes de su viaje por EStados Unidos donde han visitado desde Disneyland a Universal estudios donde han disfrutado como niños pequeños.

Andrea Duro, orgullosa de su chico View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) La actriz se ha mostrado muy orgullosa de su novio, el jugador de pádel Álex Galán, que se ha proclamado número 1 en el Máster final de este deporte.

Rosanna Zanetti, de fiesta flamenca View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La modelo venezolana se ha convertida en una de las personas más solicitadas en todas las fiestas de la capital. La última, una fiesta flamenca a la que también ha acudido Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo. La mujer de Bisbal lució estupenda con una blusa blanca con lunares negros y un patalón entallado con cinturón de color negro.

Toñi Moreno y sus imágenes más entrañables como reportera View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) "Tenía 16 años y entrevistaba a la artista más grande que ha dado este país. Estaba como un flan y creo que se me nota. Qué emoción al ver esas fotos”, escribía la andaluza junto a estas imágenes en su Instagram que podemos comprobar lo poco que ha cambiado a través de los años.

Jaydy desvela el mote cariñoso con el que llama a su ex Instagram La guapísima modelo mexicana ha vuelto a hacer gala de la buena relación que mantiene con su expareja, Alejandro Sanz al que ha felicitado por su cumpleaños con una tierna imagen en la que aparece abrazado por su hija Manuela. "Feliz cumpleaños Chan, te deseo lo mejor, hoy y siempre!!", escribe desvelando el cariñoso mote con el que se refiere a él.

