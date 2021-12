Sandra Barneda recuerda sus inicios View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea donde aparece mucho más joven. Sandra Barneda ha indicado que esta fotografía corresponde a sus inicios en televisión y ha retado a que averigüen a qué año pertenece.

Verdeliss muestra lo mucho que ha crecido su barriga View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha mostrado lo mucho que ha cambiado su tripita de embarazada tras un mes y medio y ha confesado que está deseando conocer a Deva.

Soraya Arnelas se despide de Carlos Marín View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha lamentado mucho la pérdida del cantante y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras con las que deja claro lo mucho que lo admiraba.

Así se divierte Chris Hemsworth con sus hijos View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Mientras Elsa Pataky está fuera trabajando, el actor disfruta de una divertida tarde con sus hijos probando a lanzar flechas con un arco.

Yoli y su "alma gemela" View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La 'influencer' ha compartido una serie de instantáneas en las que deja claro quién es su alma gemela y es que ha confesado que su día a día está repleto de "besos constantes".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io