Jesús Olmedo se sube a unos "andamios" View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) El actor ha mostrado una fotografía en la que aparece con unos tacones o como él los llama "andamios", y es que son bastante altos.

Marta Peñate, positivo en coronavirus Instagram La novia de Tony Spina ha explicado que si estos días ha estado ausente ha sido porque antes de entrar al debate de 'La isla de las tentaciones' dio positivo en coronavirus, por lo que ahora tendrá que pasar varios días en casa.

David Bisbal se convierte en un reno View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ya está completamente metido en el ambiente navideño. A través de sus redes sociales ha compartido una instantánea en la que aparece como un auténtico reno de Papá Noel para mostrar cómo disfruta de su tiempo libre en Navidad.

Daniela Blume y su 'podcast' View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume ha anunciado un nuevo episodio de 'Daniela Blume' donde hablará sobre el futuro tecnológico y el metaverso.

Violeta Mangriñán y Fabio se quedan sin Navidad Instagram La pareja estaba esperando los resultados de la PCR para poder viajar a Italia con tranquilidad. Sin embargo, sus planes se han cancelado tras descubrir que vuelven a ser positivos en covid. Una triste noticia que ha provocado que tengan que pasar Navidad solos en casa, aunque han contado el apoyo con un gran número de personas que les han enviado numerosos regalos a su casa para alegrarles.

María Pombo elogia la paciencia de su chico View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La 'influencer' ha compartido unas imágenes suyas en bikini y ha querido elogiar la paciencia que tiene su chico a la hora de sacarle fotografías.

Marina García y su viaje a Disney View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido unas impresionantes imágenes donde muestra lo bien que se lo está pasando en Disney.

El impactante anuncio de Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Las Campanadas están a punto de llegar y Cristina Pedroche ya ha comenzado a crear mucha expectación sobre su vestido atreviéndose a desnudarse en la Puerta del Sol.

Lola anima a sentirse como una 'croqueta' View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) Lola ha animado a todos sus seguidores a que se sientan una 'croqueta' y no pasen por ser el brócoli de nadie. "Cuando comes brócoli casi es por obligación pero una croqueta no dudas porque te encanta", ha justificado.

Amor Romeira recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Hace un año que Amor Romeira perdió a su madre y ahora ha querido recordarla con un emotivo vídeo donde confiesa que sigue extrañándole como el primer día.

Yoli y su "alma gemela" View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La 'influencer' ha compartido una serie de instantáneas en las que deja claro quién es su alma gemela y es que ha confesado que su día a día está repleto de "besos constantes".

Así se divierte Chris Hemsworth con sus hijos View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Mientras Elsa Pataky está fuera trabajando, el actor disfruta de una divertida tarde con sus hijos probando a lanzar flechas con un arco.

Soraya Arnelas se despide de Carlos Marín View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha lamentado mucho la pérdida del cantante y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras con las que deja claro lo mucho que lo admiraba.

Verdeliss muestra lo mucho que ha crecido su barriga View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha mostrado lo mucho que ha cambiado su tripita de embarazada tras un mes y medio y ha confesado que está deseando conocer a Deva.

Sandra Barneda recuerda sus inicios View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea donde aparece mucho más joven. Sandra Barneda ha indicado que esta fotografía corresponde a sus inicios en televisión y ha retado a que averigüen a qué año pertenece.

Ruth Basauri: desafortunada en el juego... y en el amor Instagram La influencer y ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no ha podido evitar contar lo que le ha pasado este 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, con humor, aunque también con ganas de llorar: el segundo premio ha caído en Basauri, su ciudad... y a ella no le ha tocado nada. Y eso que van a repartir más de 100 millones entre los agraciados. Vamos, que le ha pasado algo parecido a Chenoa en 2016, que ella sí compró en una administración madrileña donde cayó un premiazo... pero no llevaba el décimo agraciado. ¡Qué pena!

Inma Campano, hinchada como un globo Instagram Vale, muchos pensarán que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha pasado con el ácido hialurónico y lo quiere enmascarar como una reacción alérgica, pero no: Inma suele ser muy transparente con todos los retoques que se hace, y además ha informado de que le han mandado corticoides después de que algo le diera reacción. Mejor que se cuide esa hinchazón...

Javier Tudela "presume" de no estar vacunado Instagram El ex gran hermano VIP siempre ha sido acusado por Kiko Matamoros de no tener demasiadas luces, y ha dejado que todos tengamos nuestra propia opinión sobre ello confirmando que no está vacunado contra el covid en su cuenta de Instagram mientras contestaba "verdadero/falso" a suposiciones sobre él de sus seguidores. Además, ha confesado que ha pasado el covid hace relativamente poco, y se ha vanagloriado de haber tenido síntomas leves: "Lo pasé peor con las placas de garganta". Quizá debería plantearse la vacunación, por él, los de su alrededor y porque, como al cantante Carlos Marín, a la próxima le puede pillar malamente...

Patri y Lester, viaje navideño por Roma Instagram Hay que reconocer que muchos no daban un duro por esta pareja desde que salieran juntos de 'La isla de las tentaciones', pero han dado a todos un punto en la boca disfrutando de su amor sin grietas. Ahora se lo están pasando divinamente en Roma, aunque, como ha dicho ella, llevan unos cuantos kilómetros andados y eso cansa mucho. ¡Que lo disfruten!

Marina y Jesús, cada vez más unidos Instagram Tras muchas idas y venidas, parece que Marina y Jesús vuelven a estar a tope. De hecho, han presumido de viajazo a Estados Unidos, concretamente a Miami, tal y como están demostrando a través de sus redes sociales. Eso sí, no han tenido suerte con el tiempo: Marina se ha llevado toda la ropa de veranito porque pensaba que tendrían tiempo tropical... pero les ha pillado la lluvia. ¡Ups!

Steisy, mala malísima Instagram La ex viceversa ha querido sincerarse, como es ella, sin tapujos con sus seguidores, y ha revelado que llevaba varios días malísima de la tripa, con una diarrea que casi no se tenía en pie y, de buenas a primeras, ¡se ha curado! ¿Milagro? Para nada: después de su operación de liposucción, ha tenido que seguir una dieta, y después de unos días de malestar, se ha saltado la dieta ¡y se ha puesto buena! Si es que hay que escuchar más al cuerpo y darle un homenaje de vez en cuando...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io