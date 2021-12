Violeta Mangriñán y Fabio se quedan sin Navidad Instagram La pareja estaba esperando los resultados de la PCR para poder viajar a Italia con tranquilidad. Sin embargo, sus planes se han cancelado tras descubrir que vuelven a ser positivos en covid. Una triste noticia que ha provocado que tengan que pasar Navidad solos en casa, aunque han contado el apoyo con un gran número de personas que les han enviado numerosos regalos a su casa para alegrarles.

Daniela Blume y su 'podcast' View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume ha anunciado un nuevo episodio de 'Daniela Blume' donde hablará sobre el futuro tecnológico y el metaverso.

David Bisbal se convierte en un reno View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ya está completamente metido en el ambiente navideño. A través de sus redes sociales ha compartido una instantánea en la que aparece como un auténtico reno de Papá Noel para mostrar cómo disfruta de su tiempo libre en Navidad.

Marta Peñate, positivo en coronavirus Instagram La novia de Tony Spina ha explicado que si estos días ha estado ausente ha sido porque antes de entrar al debate de 'La isla de las tentaciones' dio positivo en coronavirus, por lo que ahora tendrá que pasar varios días en casa.

Jesús Olmedo se sube a unos "andamios" View this post on Instagram A post shared by Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) El actor ha mostrado una fotografía en la que aparece con unos tacones o como él los llama "andamios", y es que son bastante altos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io