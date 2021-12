Los famosos nos desean una 'Feliz Navidad 2021'

Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora de 'Viva la vida' ha querido felicitar a todos sus seguidores la Navidad con un mensaje de amor y salud para todo el mundo y sobre todo precaución: "cuidaos mucho", escribe con esta imagen en la que aparece vestida con un traje rosa.

David Beckham View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El astro del fútbol ha compartido dos imágenes para felicitarnos las fiestas. En una con una taza de té y en la otra con una copa de vino. El marido de Victoria Beckham vuelve a recurrir al humor.

Daviv Bustamante View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) Después de su paso por MasterChef el cantante cántabro es el encargo del menú de Nochebuena en su casa, por eso posa así de sonriente con bata, zapatillas de estar por casa y cuchara en mano para felicitarnos la Navidad.

Chris Hemsworth View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El marido de Elsa Pataky celebra la Navidad poniéndose en forma con una imagen desde el gimnasio, así nos desea la Navidad el actor australiano.

Tania Llasera View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora celebra la Navidad, aislada, tras haber dado positivo en COVID. Con un vídeo en el que tira de humor, Tania celebra unas Navidades muy diferentes.

Paz Padilla y Anna Ferrer View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora de Telecinco y su hija nos desean una feliz Navidad con un look de lo más navideño y brindando por una feliz Nochebuena.

View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) "Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", han indicado los Reyes Guillermo y Máxima junto a una bonita estampa en la que aparecen acompañados de sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane.

La divertida felicitación de Paula View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) "Esta noche es nochebuena y mañana Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar...(Para mensajes bonitos y emotivos los de antes... 🤪)A preparar todo para esta noche!!!!", ha escrito la actriz junto a esta imagen.

Jorge Cadaval y su pareja View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) "Queremos que se os cumplan todos vuestros sueños, que la salud no salga de vuestras casas y que el amor siempre os tenga en su agenda. Pero sobré todo queremos que seáis felices❤️ Feliz Navidad❤️♥️❤️ Ken y Jorge @ken_appledorn", escribe el humorista junto a esta imagen.

Jesús Vázquez y su animada felicitación View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador se ha convertido en una divertida bola de Navidad para felicitar las Fiestas junto a su marido.

Anne Igartiburu View this post on Instagram A post shared by Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) La presentadora ha querido felicitar la Navidad agradeciendo a todos la fidelidad que han mostrado con ella un año más. Con un vestido blanco y un recogido, Anne presume de belleza.

Aniversario y Navidad View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) Elena Furiase ha desvelado que Nochebuena fue el día en el que su camino y el de Gonzalo Sierra se unieron para siempre y hoy no solo celebran la Navidad, también cuatro años de feliz realción.

Kiko Rivera e Irene Rosales felicitan la Navidad Instagram "Solo le pido a la vida mucha salud para poder disfrutar de los míos. Feliz Navidad a todos y próspero Año Nuevo.Os echo mucho de menos papis.Siempre en mi 💫💫".

Bibiana Fernández View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) "Nosotras no somos muchos de navidad, pero para todos aquellos que me vienen acompañando tanto tiempo este bonito posado navideño 🎄🥂sed felices, ❤️✨ Hope Joe niña Juana".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io