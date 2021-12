View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Antonela Roccuzzo y Messi felicitan la Navidad. Frente a una sobria decoración navideña en el salón de su casa, la pareja ha mostrado un árbol de Navidad lleno de paquetes y regalos bajo él.

View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo Pérez y Lara Tronti se han trabajado su mensaje de felicitación. La pareja se ha disfrazo de Papá Noel para montarse en una moto y felicitar a sus seguidores repartiendo regalos.

View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) Laura Escanes posa en familia con su marido, Risto Mejide, y su hija junto a un árbol repleto de espumillón blanco y rojos adornos. Una decoración que preside el salón de los Mejide Escanes.

View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Con una movida imagen, Maluma ha agradecido a Papá Noel todos los regalos que ha recibido por Nochebuena a la vez que confirmaba que sí tiene novia, aunque intentando mantener el anonimato de la joven. Algunos medios ya apuntan a Susana Gómez con quien se le relaciona desde mediados de agosto.

Instagram En familia, David Bustamente ha posado con pijamas a juego y su hija Daniela. "Cena de #Gala!!! ❤️🔝🔝🔝 FELIZ NAVIDAD!!! #FamiliaBustamante #Felices 😂😂😂🔝", escribía el cantante. "¿Quien es esa chica tan mayor del centro de la foto?? 😅 Feliz Navidad ❤️🎄🥂", contestaba Paula Echevarría.

Instagram Chiara Ferragni ha felicitado la Navidad en familia. A pesar del espíritu navideño que se respira en la postal, su marido Fez no ha dudado en mostrar lo poco que le gustan estas fiestas luciendo una camiseta del Gringe.

Ana Rosa Quintana desea feliz Navidad y salud. Con un conjunto en tonos pastel a rayas, la presentadora ha felicitado las fiestas terminando la decoración de su árbol. El mensaje ha supuesto su reaparición en redes sociales con un mensaje esperanzador después de su anuncio de cáncer de mama.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) En solitario junto a un conejito, Shakira ha posado con un gorrito de Papá Noel para felicitar las Navidades a sus seguidores de forma internacional.

Instagram Pau Gasol ha felicitado las fiestas a sus seguidores con un posado junto a su hija y su mujer en un enorme árbol de Navidad con el que tienen adornado el salón.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io