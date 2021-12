Adara y Rodri se tatúan juntos Instagram La chica reality y su pareja se han tatuado juntos. Aunque aún no han enseñador el resultado de los dos tatuajes que se han hecho, es, sin duda, un paso más en su relación de pareja.

Violeta y Fabio sueñan con escapar View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La pareja, que tenía previsto viajar a Italia para pasar las Navidades junto a la familia de Fabio, ha visto truncado sus planes por culpa del COVID-19. Después de haber dado positivo se han quedado sin poder viajar, pero sueñan con poder escaparse al paraíso.

Natalia vuelve a casa por Navidad View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La actriz, que se encuentra junto a su pareja Mar Clotet viviendo en Argentina por el trabajo del actor, ha regresado a España por Navidad y la joven ha querido compartir con todos sus seguidores sus deseos para estar fiestas en las que muchas personas se encuentran confinadas.

Ricky Martín cumple 50 años View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) El cantante ha querido compartir una entrañable imagen junto a su hija Lucía que celebra años el mismo día con él. Juntos caminando por la playa, Ricky desvela que la pequeña es la reina de la casa.

Elsa y sus Navidades nevadas View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz española se encuentra disfrutando de estas fiestas junto a toda la familia de su marido Chris Hemsworth en una inolvidables Navidades rodeados de nieve.

Malú pierde a su gatito View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) La cantante ha compartido una imagen en blanco y negro junto a su gato del que se despide después de haberlo despedido. "Gracias por todo el amor que me has dado en estos años. Te quiero leoncito mío. Ya estáis todos juntos", ha escrito junto a una imagen junto al resto de las mascotas.

