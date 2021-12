Laura Escanes anuncia que han vuelto a ampliar la familia Instagram ¿Van a tener otro hijo? ¿Han decidido adoptar una mascota? ¡Nada de eso! La pareja ha decidido comprar un gnomo navideño que ha terminado convirtiéndose en un miembro más de su familia y con el que parecen estar encantados.

Anabel Pantoja y su chapuzón en el mar en pleno diciembre View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) A la colaboradora de 'Sálvame' parece que no le afecta el frío y es que está encantada de poder disfrutar de unos días en Canarias disfrutando del sol y del mar.

Carla Barber disfruta de un paseo en el mar View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha compartido una instantánea en la que aparece disfrutando de un paseo en el mar antes del "pinchi pinchi".

Gustavo González cumple 56 años View this post on Instagram A post shared by Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) El colaborador ha compartido una bonita instantánea junto a su familia para anunciar que ha cumplido 56 años y ha desvelado cuál es su gran deseo.

Cristina Pedroche sigue con sus cambios de 'look' View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Desde que anunció que estaba pensando en raparse en Nochevieja, la colaboradora no ha dejado de compartir imágenes en sus redes sociales con nuevos estilos de pelo, ¿cuál será el real?

