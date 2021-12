Así se divierten en 'Sálvame' cuando se apagan las cámaras View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Algunas de las estrellas de 'Sálvame' siguen dándolo todo incluso cuando se apagan las cámaras y no hay mejor muestra que este vídeo que ha compartido Miguel Frigenti donde se ve a algunos de los colaboradores junto a David Valldeperas haciendo un divertido baile.

Alicia Keys estrena nueva dentadura View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) La cantante ha compartido los adornos que ha decido ponerse en sus dientes, aunque ha admitido que solo los llevará para divertirse durante estas vacaciones.

Violeta Mangriñán no se da por vencida Instagram La joven influencer tuvo que cancelar su viaje a Nochebuena después de dar positivo en covid. Ahora, ha anunciado que ha vuelto a comprar los billetes a Italia con la esperanza de dar negativo y poder disfrutar de las fechas navideñas con la familia de Fabio.

Sofía Suescun... ¡rubia! View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez ha compartido unas instantáneas en las que ha aparece posando con una peluca rubia que le siente da maravilla.

Verónica Romero celebra el aniversario de algo muy especial View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha anunciado que se acaba de cumplir un año desde que publicó su libro 'El valioso secreto que esconde tu sonrisa' y que ya tiene segunda edición.

