Suso y sus mejores deseos para el año nuevo View this post on Instagram A post shared by Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) El colaborador ha reconocido que 2021 ha sido un año muy bueno para él tanto a nivel personal como profesional y por eso espera que el año que está a punto de comenzar le traiga las mismas cosas, conservando lo que ya ha logrado.

Steisy y su odisea ven Copenhague View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La influencer ha mostrado lo indignada que se siente después de haber realizado un largo viaje y ver que todo está cerrado menos los bares. A través de sus redes sociales ha explicado que ella se aseguró antes de acudir allí que a pesar del coronavirus todo seguía funcionando igual. Sin embargo, parece que no le contaron toda la verdad.

Mario Casas y su divertida felicitación a Juan José Ballesta View this post on Instagram A post shared by Juan Jose Ballesta Muñoz (@juanjoballestaactor) El actor ha querido felicitar la Navidad y el año nuevo a Juan José Ballesta enviándole un divertido vídeo donde le presenta a su verdadero amor, su mascota.

Amor Romeira, ¿cómo se define? View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha confesado que no todas las personas tienen la misma visión de ella y ha querido aclarar que todas tienen razón porque actúa "de acuerdo a lo que los demás son con ella".

Paula Echevarría vive sus navidades más especiales View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido una bonita instantánea en la que se ve a su pequeño disfrutando de sus juguetes sentado frente al árbol de Navidad. Una imagen con la que muestra lo especiales que están siendo estas fechas junto a él.

Patricia Conde y su bonito mensaje a Berta Collado View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde) La presentadora ha decidido escribirle unas bonitas palabras a su amiga Berta Collado después de que tuviese que abandonar la grabación en la que estaban trabajando por haber dado positivo en coronavirus.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, espectaculares vacaciones en familia Instagram Pilar Rubio y Sergio Ramos están disfrutando de unas vacaciones en un destino idílico. La pareja ha desatado su pasión en alta mar con una romántica instantánea. Un viaje que han realizado en compañía de sus hijos.

El reencuentro más especial de Natalia Sánchez y Víctor Elías View this post on Instagram A post shared by 𝐕í𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥í𝐚𝐬 🎧🎼🎹 (@lalias3) Los actores se han reencontrado en un lugar que le ha traído muy buenos recuerdos a Víctor Elías. Un sitio en el que además también se han encontrado con Pablo López.

Cynthia Martínez y su romántica declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Cynthia Martinez (@cynthiaoficial_) La ex concursante de 'Secret Story' ha querido dedicarle a "su ángel" una romántica declaración de amor a través de sus redes sociales donde le deja claro que le da su corazón "hasta que se muera".

Hiba Abouk compara dos momentos importantes de su vida View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz ha compartido dos instantáneas pertenecientes a dos años diferentes. En una aparece embarazada junto a su hija y en la siguiente aparece en el mismo lugar pero embarazada de su primer bebé.

Tamara Falcó y el resumen de su 2021 View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La hija de Isabel Preysler ha repasado en un bonito vídeo algunos de los momentos más importantes que ha vivido durante este año en el que, sin duda, no podía faltar su chico.

Hugh Jackman da positivo en coronavirus View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) El actor ha confesado que ha dado positivo en coronavirus, por lo que tendrá que recibir el nuevo año confinado en su casa.

Así se pone en forma Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha mostrado un vídeo en el que muestra la rutina de ejercicios que realiza cada vez que tiene tiempo para poder mantenerse siempre en forma.

Josie da pistas sobre el vestido de Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by Josie (@josietv) El diseñador ha confesado estar muy emocionado por la llegada de las Campanadas, y es que un año más Pedroche ha confiado en él para que sea el encargado de encontrarle el 'look' perfecto para este día.

Kiko Rivera dispuesto a cerrar ciclos View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj ha hecho balance de su vida ahora que está a punto de terminar este 2021 y ha llegado a la conclusión de que es el momento de cerrar ciclos y poner punto y final a muchas historias.

Verónica Romero celebra el aniversario de algo muy especial View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha anunciado que se acaba de cumplir un año desde que publicó su libro 'El valioso secreto que esconde tu sonrisa' y que ya tiene segunda edición.

Sofía Suescun... ¡rubia! View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez ha compartido unas instantáneas en las que ha aparece posando con una peluca rubia que le siente da maravilla.

Violeta Mangriñán no se da por vencida Instagram La joven influencer tuvo que cancelar su viaje a Nochebuena después de dar positivo en covid. Ahora, ha anunciado que ha vuelto a comprar los billetes a Italia con la esperanza de dar negativo y poder disfrutar de las fechas navideñas con la familia de Fabio.

Alicia Keys estrena nueva dentadura View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) La cantante ha compartido los adornos que ha decido ponerse en sus dientes, aunque ha admitido que solo los llevará para divertirse durante estas vacaciones.

Así se divierten en 'Sálvame' cuando se apagan las cámaras View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Algunas de las estrellas de 'Sálvame' siguen dándolo todo incluso cuando se apagan las cámaras y no hay mejor muestra que este vídeo que ha compartido Miguel Frigenti donde se ve a algunos de los colaboradores junto a David Valldeperas haciendo un divertido baile.

Cristina Pedroche sigue con sus cambios de 'look' View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Desde que anunció que estaba pensando en raparse en Nochevieja, la colaboradora no ha dejado de compartir imágenes en sus redes sociales con nuevos estilos de pelo, ¿cuál será el real?

Gustavo González cumple 56 años View this post on Instagram A post shared by Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) El colaborador ha compartido una bonita instantánea junto a su familia para anunciar que ha cumplido 56 años y ha desvelado cuál es su gran deseo.

Carla Barber disfruta de un paseo en el mar View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La ex de Diego Matamoros ha compartido una instantánea en la que aparece disfrutando de un paseo en el mar antes del "pinchi pinchi".

Anabel Pantoja y su chapuzón en el mar en pleno diciembre View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) A la colaboradora de 'Sálvame' parece que no le afecta el frío y es que está encantada de poder disfrutar de unos días en Canarias disfrutando del sol y del mar.

Laura Escanes anuncia que han vuelto a ampliar la familia Instagram ¿Van a tener otro hijo? ¿Han decidido adoptar una mascota? ¡Nada de eso! La pareja ha decidido comprar un gnomo navideño que ha terminado convirtiéndose en un miembro más de su familia y con el que parecen estar encantados.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io