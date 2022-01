Los famosos se despiden de 2021

Toñi Moreno y su valioso mensaje View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) "La importancia de la cosas. Ese día nos contó que no recordaba muy bien qué había hecho con cada uno de sus cuatro Goyas.. “porque lo importante no es el objeto … es el detalle “. Os deseo para este 2022 un año lleno de pequeños momentos de felicidad , de detalles, de tiempo con los vuestros , de risas … de AMOR.El AMOR como única arma frente a los tóxicos , como placebo frente al dolor, como modo de vida. El AMOR como carta de presentación, para que cuando se refieran a ti digan “míralo, solo es AMOR”. No hables mal de nadie, rodéate de gente que te haga sonreír y que te llene de energía, ofrece lo que tienes , abre los brazos y el corazón, y vete cuando sientas que no te respetan. Ama , ama y ama otra vez. Y no te arrepientas de lo que hiciste con el dictado del corazón. Os deseo lo mejor para este año que comienza.Vamos 2022!!!! Te estamos esperando !!!!", ha escrito Toñi junto a este vídeo de Verónica Forqué.

El mensaje de amor de Jesús Vázquez View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) "Que el nuevo año os traiga solo amor, salud y felicidad. De todo corazón♥️", escribe el presentador junto a una imagen de un corazón con las letras R (de Roberto, su marido) y J (de Jesús) dibujas dentro.

Anna Padilla View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha querido hacer un balance de todo lo que ha vivido en este 2021 en el que se ha independizado junto a su novio. "En definitiva, he aprendido, he disfrutado, he reído sin parar, he sido MUY feliz. Gracias 2021 por las enseñanzas, las experiencias, los retos, y las recompensas. Agradecida por estar aquí, por poder disfrutar cada momento, por la salud, y por tener a los míos cerca. Gracias también por recordarme lo que es realmente importante, y a vosotros por permitirme vivir de mi sueño. Vamos a por el 2022", escribe junto aun vídeo lleno de imágenes.

Anabel Pantoja deseando que se acabe el año View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La sobrina de Isabel Pantoja quiere que se acaba ya este año tan agridulce para ella que terminó con la muerte de su abuela Ana y con su boda con Omar Sánchez. Desde su nuevo hogar y posando en bikini Anabel despide 2022.

Vanesa Romero View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero) Un año lleno de aprendizaje, eso ha sido este año para la actriz que despide el año desde la naturaleza y deseando lo mejor para cada uno de sus seguidores.

María Valverde View this post on Instagram A post shared by María Valverde (@soylavalverde) "Este año ha estado lleno de momentos muy especiales, que guardo en mi cajita de cristal. Gracias por vuestro amor y vuestro tiempo❤️Brindo porque se multipliquen todos vuestros sueños y deseos. ¡Feliz 2022!", escribe la actriz.

Los Javis en Nueva York View this post on Instagram A post shared by Javier Ambrossi (@soyambrossi) Los actores y directores de moda lo hacen al otro lado del charco y comenzado el 2022 en un destino excepcional.

Fani hace un resumen de su 2021 View this post on Instagram A post shared by ESTEFANIA❤️ (@fanicarbaj) La chica reality hace una recopilación de sus mejores momentos de este año y comienza con los mejores deseos este 2022.

Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) ¡¡¡Bienvenido 2022!!!¡¡¡Ganas de sentirte, abrazarte y exprimirte desde una mente tranquila!!! Te espero con muchas ganas… y ¡¡¡con una sonrisa!!!¡¡¡Feliz Año Nuevo amig@s!!!Urte berri on!!!🌟🌟🌟🌟.*

Laura Escanes en la montaña View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La influencer lo tiene claro, su mejor plan para acabar el año es hacerlo en la casa de la montaña junto a su marido Risto y su hija Roma.

Laura Matamoros View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Después de haberse convertido en madre por segunda vez hace tan solo unos días, Laura Matamoros no tiene mejor plan para despedir el año que dando el primer paseo junto a Benjamín.

El deseo de Ana Obregón View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La presentadora, que se encuentra confinada tras haber dado positivo en COVID-19, ha querido contar algunos de los deseos que pide para todos entre los que se encuentran la salud y el amor. Ella ya no tiene deseos después de haber perdido a su madre y a su hijo.

El desnudo de Belén López View this post on Instagram A post shared by Belén López (@belenlopezactriz) La actriz ha querido despedir el año con una interesante propuesta: "Os hago una propuesta para este, y todos los años de nuestra vida…Comprometámonos a usar el triple filtro de Sócrates y solo escuchemos y hablemos si lo que se dice del otro es cierto bueno y útil.Estoy segura de que así nos irá a todos mucho mejor…Y como decía mi amigo Wico ‘ No pelearse que una mala tarde la tiene cualquiera’Os amo del verbo amar".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io