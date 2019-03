Al enfrentarse a su ‘curva de la vida’, Carolina Sobe mencionó lo dolida que estaba por el fatal desenlace de la amistad que mantuvo con Nagore Robles, la cual acabó como el rosario de la aurora. “Por un mal rollo que hubo por haber escuchado a gente a la que no debería de haber escuchado perdí a una de las mejores amigas que yo he tenido en mi vida”, apuntó entre lágrimas. “Es una persona con la que yo tenía mucha complicidad. Ella me conocía muy bien. Si yo necesitaba llamarla a las 5 de la mañana, lo podía hacer […] Ya ha pasado mucho tiempo y cada una lleva su vida. Me alegro de que le vaya superbién, pero también me hubiese gustado que, cuando tuvimos ese problema, me hubiese escuchado más tiempo del que lo hizo. Yo estoy feliz porque ella esté feliz”.

Después de hablar públicamente de la colaboradora, Carolina se arrepintió de haberla ni tan siquiera mencionando, señalando que hacer la ‘curva de la vida’ había sido “un error” y que quería irse del reality. "Estoy haciendo mucho daño a mucha gente... y tampoco tenía que haber mencionado a Nagore... es que le hice mucho daño con lo que conté. Esto me pasa por cotilla", se lamentaba.

En el debate dominical, Jordi González, al hablar con Carolina, sacó a relucir el nombre de la vasca, apuntando que tal vez no estuviera comentando ‘GH Dúo’. “Si no está ahí, sería un error por vuestra parte… Es una de las mejores comentaristas que hay junto con Frigenti”, replicó la concursante. Tras cortar la conexión, el presentador le dio la oportunidad a la novia de Sandra Barneda para que comentara todo lo que ‘la Sobe’ había dicho sobre ella en los últimos días. “Lo de que sería un error por vuestra parte es verdad”, bromeó, antes de confesar que, antes que Carolina, prefiere que el próximo jueves abandone la casa Juan Miguel.

“¿Sabes lo que pasa? Yo tenía esto como muy enterrado, pensaba que ya estaba superado, pero me he dado cuenta en este tiempo de ‘GH Dúo’ que, a la hora de comentar su paso por la casa, no puedo ser objetiva porque hablo desde la rabia. He tenido muchas decepciones en la vida, como todo el mundo, pero Carolina me hizo muchísimo daño. Nunca hubiera esperado que, por dinero, ese fue el motivo que ella me dio, me traicionara de esa manera y dijera barbaridades”, comenzó diciendo con extrema seriedad.

Y es que, la colaboradora explicó que, tras su paso por ‘GH’, encontró un gran apoyo en Carolina, ya que entendía bien lo que supone pasar de la noche a la mañana a estar en el foco mediático. “Era una persona a la que quería mucho… Encontré a una persona en la que me apoyaba cada día. Pasé muchas aventuras con ella, venía a mi casa y nos teníamos mucho cariño… No sé lo que es perdonar. El otro día se lo pregunté a mi terapeuta y me dijo que perdonar es cuando eres capaz de cerrar una etapa y lo sobrellevas sin tenerlo continuamente en la cabeza… Hay una parte de mí a la que le gustaría hablar con ella, pero hay otra que no se fía. Sé que lo va a desvirtuar, a darle la vuelta”.

En ese momento, Belén Esteban tomó la palabra para pedirle a Nagore que se animara a hablar con Carolina. “Yo te entiendo, pero tengo que decir que, después de lo que hemos visto, y eres libre de hacer lo que quieras, pero ella reconoce que estuvo equivocada”, expuso la de Paracuellos. Ante sus palabras, Jordi dejó caer que igual el día de mañana Toño Sanchís también se arrepiente. “La diferencia es que Carolina ganó dinero contando sus cosas y Toño se llevó el mío”, recordó Belén.

La enemistad de Carolina y Nagore es uno de los episodios más tensos que se recuerdan en televisión en la última década, y es que pasaron de ser amigas a enemigas en cuestión de días. Nagore se portó muy bien con Carolina cuando salió de 'GH'... y la Sobe se lo pagó contando los secretos íntimos de sus relaciones a toda España, con polígrafo en el 'Deluxe' incluido: afirmó que Nagore le había contado que pensaba hacer un montaje con Jacobo Ostos para ganar popularidad, e incluso que Sofía Cristo no le gustaba físicamente cuando empezaron a salir... así que Nagore le hizo la cruz y, desde entonces, no han vuelto retomar el contacto (después de dedicarse lindezas como 'montajista' o 'eres la peor persona que me he cruzado en la vida').