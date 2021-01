Hearst Nada mejor para saber de un vistazo cuáles son las noticias más destacadas de 2021 en el mundo del corazón que repasando con nosotros todas las portadas de QMD! del año. Así podrás recordar todo el salseo que más te gusta y descubrir si te habías perdido algún suceso importante. Porque nos gusta que no te pierdas nada, pasa y disfruta. Ver galería 2 Fotos Hearst 1 de 2 Portada QMD! 1244 Kiko Matamoros y Marta López son noticia tras empezar el año con un montón de planes bajo el brazo. Y es que la parejita ya piensa en darse el 'sí, quiero' y en tener un hijo juntos. De hijos va la cosa, repasamos todos los bebés famosos que nacerán en este 2021. Además, entrevistamos a Andrea Martínez, Miss Universo España. Hearst 2 de 2 Portada QMD! 1243 Los hijos de Isabel Pantoja protagonizan la primera portada del año. Isa Pantoja se convierte en el refugio de su hermano Kiko Rivera que sigue en plena guerra con su madre. Además, Marta López nos concede una entrevista tras romper con Efrén Reyero. Nos quedamos ojipláticos al ver que Tamara Falcó compra en un 'chino'. Y por último descubrimos los deseos de Emma García y de otras famosas para el 2021. Siguiente Todas las portadas de 'QMD!' de 2020 Publicidad - Sigue leyendo debajo

